La proposta di Maestrelli: "Rafforzare la Municipale. Gli agenti sono pochi"

Più agenti della Municipale per un territorio vasto come Empoli. È la proposta lanciata da Maria Grazia Maestrelli, candidata sindaca per la lista Empoli al Centro-Italia viva: "La Polizia Municipale è diventata essenziale – dichiara Maestrelli – Ma sono pochi per un territorio vasto come quello del Circondario e quindi il lavoro diventa molto complicato". La situazione descritta dalla candidata non riguarda solo le zone del centro ma anche la maggior parte delle zone periferiche di Empoli e degli altri comuni limitrofi. "La ricetta proposta dall’amministrazione uscente di trasferire la sede della Municipale da via Cavour alla Stazione - continua Maestrelli - non mi sembra risolvere il problema per una serie di motivi. Primo se gli agenti della Municipale continuano a stare in ufficio e non sul territorio, la sede può rimanere dove è ora o in qualsiasi altro edificio. I vigili devono stare sul territorio, non solo per fare le multe ma anche per vigilare e aiutare i cittadini". Maestrelli propone una presenza più massiccia come deterrente alla microcriminalità. "Un’altra funzione importantissima della Municipale è il controllo delle attività economiche per vigilare sul rispetto delle norme previste dai regolamenti comunali. Un controllo del tessuto commerciale - osserva la candidata - evita la nascita di attività illecite o che possano danneggiare chi fa il proprio lavoro onestamente".