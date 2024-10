"La malacarne", il libro di Salvioni

Appuntamento letterario domani alle 18.30 alla libreria Rinascita di Empoli, dove sarà ospite Beatrice Salvioni (nella foto) per presentare il suo ultimo libro "La malacarne". A dialogare con l’autrice saranno Kendra Fiumanò e Sabrina Orti. Il nuovo romanzo della scrittrice lombarda è il seguito di "La Malnata", opera prima dell’autrice brianzola che è subito diventato un caso letterario, e torna ad occuparsi delle due amiche Maddalena e Francesca nella Monza del 1940. Da quattro anni Francesca non sa più nulla di Maddalena, che è stata rinchiusa in manicomio, e crede sia per risentimento nei suoi confronti.

In fondo, è sempre toccato a Maddalena il ruolo della reietta, della Malnata. Ma adesso ha subito uno scossone anche la vita di Francesca, che è fuggita di casa ed è andata a vivere da Noè Tresoldi, destando scandalo e venendo accusato perfino dalla madre di essere una degenerata, una Malacarne. Poi, finalmente, Maddalena torna. Intanto, l’Italia entra in guerra. Tra la fame e la paura delle bombe, ogni giorno diventa più difficile. E arriva il momento di scegliere da che parte stare. Con la stessa energia narrativa de La Malnata, Beatrice Salvioni ci trasporta ancora nell’Italia fascista. E ci fa guardare il mondo con gli occhi di due ragazze tormentate e ribelli, inseparabili, che la Storia vuole tenere lontane.