La Casa del popolo di Montagnana diventa più attrezzata e accogliente

La Casa del Popolo di Montagnana verrà presto ampliata. Ci sarà spazio per locali riabilitativi per anziani e per giovani con disabilità, convegni, incontri, oltre a un’ area esterna ampliata e utile per attività all’aperto. Per quanto di sua competenza, il Comune di Montespertoli ha appena approvato il progetto unitario convenzionato (secondo il Regolamento Urbanistico) inerente l’ampliamento dei locali dell’Associazione Casa del Popolo di Montagnana, in via Volterrana Nord 166. Verrà spostata - come si legge nella a relazione specifica - la zona della ristorazione, proprio per mettere a disposizione una parte dei locali per diverse attività. Nell’ordine: sala polivalente, la più ampia delle due attuali adibite alla ristorazione, per attività di assistenza e riabilitazione anziani, nonché per ragazzi con forme di autismo ed handicap; la stessa sala, in alternativa a queste attività, rimane a disposizione della pubblica amministrazione per riunioni, corsi di formazione e mostre. Passando all’esterno, anche questo oggetto di riqualificazione, ecco che nell’attuale oliveto (chiaramente conservato) troveranno posto giochi per bambini, aree pic-nic e barbecue, in modo da creare spazi attrezzati per piccoli gruppi di persone e famiglie. Secondo quanto si evince sempre dal progetto di ristrutturazione, ci si attende un effetto positivo per tutta la frazione posta sul passo percorso dalla strada provinciale Volterrana tra le valli di Pesa e Virginio. La Casa del Popolo costituisce, con varie iniziative, un luogo privilegiato e naturale di aggregazione. Si vedranno poi nei prossimi giorni quali saranno i tempi di questa operazione, che potrebbe andare in porto per la bella stagione. Le ricadute di interesse pubblico sono appunto contenute nella bozza di convenzione che ha avuto luce verde, in via contestuale, dalla giunta guidata da Alessio Mugnaini.

Andrea Ciappi