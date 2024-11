In volo sopra il Padule. Qui decollano i campioni: "Il campo è certificato"

Un importante riconoscimento per il mondo dell’areomodellismo della zona che vanta campi di volo. Infatti è localizzato nell’area contigua del Padule di Fucecchio uno dei due campi volo per aeromodelli in provincia di Firenze ufficialmente riconosciuti dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Nei pressi del lago ’I Salici’, il campo di volo gestito dal Gruppo Aeromodellistico Empolese, ospita attività di volo di aerei in scala che altro non sono che fedeli riproduzioni dei velivoli più famosi al mondo. Oggetti di notevole valore che appassionati proprietari, spesso anche costruttori, fanno alzare in cielo nei pressi della riserva naturale. Una sorta di certificato di garanzia che è stato assegnato a un’associazione storica, il Gae appunto, che ha iniziato la propria attività nell’immediato dopoguerra, nel 1945. Il certificato ottenuto, in pratica, rappresenta una garanzia che esiste una struttura organizzativa capace di gestire le richieste degli appassionati e di coloro che vogliono intraprendere un percorso anche per ottenere il patentino necessario a far volare i droni. Quella relativa ai droni è un’attività in grande espansione che trova nel campo volo denominato “Fucecchio” un possibile sbocco formativo. L’altro campo volo riconosciuto si trova alle porte di Empoli, in via Lucchese.

"Il riconoscimento - dicono i soci del Gae - è un risultato molto importante perché allinea la nostra attività alle normative europee e ci permette di offrire a tutte le persone che si avvicinano alla nostra associazione una garanzia di professionalità riconosciuta da un ente nazionale. A questo importante risultato ha contribuito anche la collaborazione con l’amministrazione comunale di Fucecchio che vogliamo ringraziare pubblicamente per il suo impegno".

Del Gae, che oggi vanta circa 80 soci, fanno parte piloti di livello internazionale come Sacha Cecconi, originario di Ponte Buggianese, che ha ottenuto successi in competizioni europee e mondiali proseguendo una lunga tradizione che risale alla metà del secolo scorso quando Graziano Pagni, primo modellista a volare nel Padule, vinse 5 campionati italiani e partecipò ai mondiali negli Stati Uniti. Tradizione che in tempi più recenti è proseguita con Fabio Livi, nove volte campione italiano, 5 volte campione europeo e due volte vicecampione del mondo.