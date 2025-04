Immobiliare, fra crescita e attese. Tiene la vendita e resiste l’affitto. Il settore e le zone più gettonate

Il dato importante è che la ripresa del settore prosegue e la domanda continua ad essere buona, sia per l’acquisto sia per la locazione. Ma che succede a Fucecchio? Come sta andato il mercato in zona? In aumento il valore medio del compravenduto, in crescita del 10% rispetto al 2023. Segno “più” anche per le valutazioni immobiliari di alcune frazioni, con la zona appena fuori dal centro storico che si rivela la più quotata. E il grosso delle richieste riguarda i trilocali, meglio se con giardino. È il punto sul mercato immobiliare relativo a Fucecchio, sulla base delle statistiche rilevate da Mediatori Group nell’arco del 2024. Iniziando dal compravenduto, passato da una valutazione media di 139mila euro di due anni da ai 155mila dello scorso anno.

"Un mercato immobiliare particolarmente attivo, in ogni caso – ha spiegato Carmine D’Onofrio, responsabile Mediatori Group Fucecchio – anche grazie al taglio dei tassi decretato dalla Bce, soprattutto nell’ultimo periodo dello scorso anno abbiamo assistito ad un incremento del valore delle compravendite. Si cercano tre camere, meglio se con giardino". Fucecchio “capoluogo” è la zona più quotata, con 1900 euro al metro quadro per il nuovo e 1450 per il ristrutturato. Poi c’è la frazione di San Pierino, che sale da 1600 euro dello scorso anno euro per un immobile nuovo ai 1750 euro (+8,58%) e dai 1350 della rilevazione 2023 ai 1450 attuali per un usato ristrutturato. A quota 1600 euro per il nuovo e 1350 per il ristrutturato (facendo registrare quindi un incremento rispetto ai 1500 euro e 1250 registrati nella precedente rilevazione) si trovano invece Le Vedute, Galleno, Massarella, Le Pinete, Ponte a Cappiano, San Pierino e Torre. Botteghe e Querce evidenziano le medesime quotazioni delle precedenti frazioni per l’usato, ma la prima fa registrare un prezzo più alto per il nuovo (1700) e la seconda più basso (1500). La zona più economica resta il centro storico: la valutazione media è di 1050 euro al metro quadro. Il dato di Mediatori Group relativo agli affitti d indicano come il canone di locazione medio per un monolocale si attesti a 450 euro al mese. La richiesta per un bilocale varia mediamente dai 450 ai 500 euro, mentre per un appartamento con due camere si paga dai 550 a 650 euro e per uno con tre o più camere l’affitto arriva a 700 euro.