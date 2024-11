Il saluto e lo strazio degli amici: "Il tuo spirito vivrà sempre con noi. Nei nostri ricordi e nei nostri cuori"

Fiori bianchi, simbolo di purezza e innocenza. Tanti mazzi profumati uno accanto all’altro in memoria di Diego, "un amico che ci ha lasciato troppo presto e che ci mancherà profondamente". Messaggi di affetto, ma anche di dolore sono strati appoggiati sulla transenna che delimita il cantiere di via Sanzio dove, nella tarda mattinata di mercoledì, ha trovato la morte uno studente del Ferraris Brunelleschi. Lo strazio misto alla solidarietà. "Dieghino - come lo chiamano affettuosamente gli amici più stretti - il tuo spirito vivrà sempre con noi, nei nostri ricordi e nei nostri cuori". Sono tanti i pensieri rivolti a Diego Prosperi, 16 anni, residente a Empoli, il giovane che intorno alle 12 del 30 ottobre - per dinamiche ancora in corso di accertamento - poco dopo l’incrocio con via Cimabue, a due passi dal polo scolastico, si è scontrato con un’auto in sosta lungo il marciapiede, mentre si trovava a bordo della sua moto da cross.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Diego è apparso subito gravissimo ed è morto poco dopo il trasporto in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Dopo l’impatto, infatti, avrebbe perso conoscenza andando in arresto cardiaco. Ieri i fiori bianchi sono stati lasciati proprio lì, dove secondo una prima ricostruzione sarebbe andato a schiantarsi il mezzo condotto dal ragazzo, finendo contro la bauliera dell’auto in sosta, per schiacciarsi tra la transenna del cantiere e il marciapiede.

Lo avevano annunciato poco dopo l’accaduto e così hanno fatto, alcuni compagni di scuola del giovane motocicilista: si sono ritrovati all’ingresso dell’istituto Ferraris Brunelleschi ieri mattina tutti in sella ai loro scooter per ’sgasare’ come solo i biker sanno fare. Per farlo in memoria di Diego. E non sono finite qui le manifestazioni commemorative. In concomitanza con le festività, ci sarà ancora un momento da dedicare al giovane studente empolese. Domenica è previsto un raduno in memoria di Diego nella zona di Castelmartini, Larciano, comune di Lamporecchio, dove sono soliti ritrovarsi gli appassionati di motocross. Il raduno sarà intorno alle 15.30, mentre si attende ancora l’esito dell’esame autoptico per poi fissare la data dei funerali. La salma del 16enne si dovrebbe trovare ancora all’istituto di medicina legale di Careggi. Il corpo di Diego Prosperi potrebbe rimanere ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che probabilmente nella prossime ore affiderà l’incarico dell’autopsia al medico legale.

Ylenia Cecchetti