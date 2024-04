Il nido La Gabbianella presenta spazi rinnovati

Nell’ambito degli open day dedicati ai servizi educativi per la prima infanzia, giovedì , a partire dalle 18, il nido d’infanzia comunale La Gabbianella presenterà alle famiglie la nuova organizzazione degli spazi. Nella prospettiva del miglioramento continuo della qualità del sistema integrato 0-6 fucecchiese, l’amministrazione comunale, insieme alla cooperativa Arca, ha progettato alcuni interventi di manutenzione straordinaria con l’obiettivo di rendere il servizio più funzionale ed esteticamente più bello, così da garantire un contesto di benessere per le famiglie, le bambine e i bambini. L’inizio di un intervento più ambizioso, che si realizzerà nei prossimi mesi con l’apertura del polo per l’infanzia dedicato alla fascia d’età 0-6 anni. "La cura degli spazi – dice la vicesindaca Emma Donnini – è un aspetto fondamentale dei nostri servizi educativi. È una ricerca continua che mette al centro i bambini e le loro necessità di crescere e imparare giocando".