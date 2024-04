La madre fu rapinata per strada: "Ora basta, mi candido con Fdi"

Nessuno ha dimenticato quella storia di una crudeltà inaudita. Nessuno ha dimenticato quella storia che ha segnato più di un destino. Manuela Mussetti, 49 anni, figlia della donna di 83anni che subì a Empoli una rapina violenta in strada il pomeriggio del 6 gennaio, ha deciso di candidarsi con Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Vinci anche per affrontare nelle istituzioni il tema della sicurezza. La madre fu assalita mentre passeggiava in strada con un’amica da una banda di quattro giovanissimi che le causarono gravi fratture da cui non è ancora guarita. "A livello personale non ho digerito quanto accaduto a mia madre – spiega Manuela Mussetti, che correrà nel Comune di Vinci dove risiede –. Sono stati mesi difficili, mia mamma non è ancora ritornata autosufficiente. Ora però serve un cambio di passo sul tema sicurezza".

La madre anziana, Carla Niccolai, "sta migliorando ma dopo quasi quattro mesi ancora non è autosufficiente, ha recuperato solo un 60 per cento della sua precedente condizione. Non sappiamo se recupererà mai del tutto la sua autonomia come era fino all’aggressione". Mussetti già lo scorso febbraio è stata nominata responsabile locale di FdI a Vinci e oggi ha annunciato che si candiderà nelle liste per il consiglio comunale a sostegno del candidato del centrodestra Alessandro Scipioni. "Ero già militante a FdI prima dell’aggressione - spiega Mussetti - e il tema della sicurezza è sempre stata una preoccupazione. Già prima del 6 gennaio avevo scritto più volte al Comune di Empoli per mia mamma e gli altri anziani. In tutta l’area Empolese Valdelsa c’è un problema di sicurezza. Dopo i fatti di mia madre qualcosa è cambiato, sono aumentate le denunce, si è posto maggior attenzione al problema".

Gli aggressori dell’83enne vennero individuati in tre minorenni dell’Empolese – fra i 16 e i 17 anni – e un 22enne che veniva da Piombino e sono stati indagati dalle procure per rapina e lesioni gravi. "Nei giorni scorsi il tribunale dei minori di Firenze ha condannato in un processo in rito abbreviato i tre minorenni", riporta l’Ansa. Insieme al maggiorenne assalirono l’anziana nei pressi del sottopasso della stazione ferroviaria dove peraltro il marciapiede protetto dalle balaustre impedisce di fuggire in strada.