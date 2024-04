Giannoni Morrone in FI per Picchianti: "Il commercio ha bisogno di sostegno"

Un nuovo nome per la candidatura di Picchianti. Patricia Giannoni Morrone, classe 1967, fucecchiese residente a Torre, è entrata in Forza Italia e si candida alla carica di consigliere comunale nelle liste di FI, in appoggio a Vittorio Picchianti. Titolare insieme alla famiglia Morrone di più negozi di abbigliamento a Fucecchio, ha ricoperto nella sua carriera imprenditoriale, anche il ruolo di presidente del Ccn Fucecchio. "Si è impegnata per la rivitalizzazione del centro commerciale, organizzando molti eventi alcuni anche di rilievo extra comunale – fanno sapere dal partito –. Negli anni sia in veste di presidente del Ccn che come esponente della categoria commerciale che rappresenta, ha sempre cercato di interagire con l’amministrazione comunale al fine di promuovere e valorizzare il tessuto commerciale cittadino, talvolta scontrandosi contro muri di gomma". Da qui la decisione di dare al suo impegno civico una "connotazione identitaria" candidandosi nella lista di FI. "Il suo impegno sarà finalizzato non soltanto a sostenere le attività esistenti –, ma anche a cercare di ampliare la gamma di negozi e attività commerciali che costituiscono il vero presidio territoriale garantendo al centro vitalità, senso di sicurezza e offerta di servizi, requisiti indispensabili affinché Fucecchio non diventi paese dormitorio".