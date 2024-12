Il M5S: "La sinergia con Europa Verde non ha mai veramente funzionato"

"La coalizione tra M5S ed Europa Verde era stata costituita con l’obiettivo di promuovere valori condivisi e una progettualità comune sui temi ambientali e sociali. Ma fin dall’inizio, la collaborazione è stata minata da richieste unilaterali e atteggiamenti che hanno reso impossibile una vera sinergia". E’ il Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa a chiudere il discorso sull’alleanza con Europa Verde nata la scorsa primavera (nella foto il consigliere grillino Fabrizio Macchi), rispondendo agli alleati che la scorsa settimana avevano deciso di lasciare la coalizione accusando i grillini del mancato accoglimento della proposta di alternanza in consiglio comunale a Castelfiorentino. "La pretesa di una surroga legislativa, per di più senza alcun accordo pre-elettorale, ha rappresentato una forzatura che il M5Se non poteva accettare – hanno chiosato i pentastellati - tale richiesta risultava poco coerente con il quadro normativo e rischiava di compromettere la nostra credibilità politica e istituzionale".