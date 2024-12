Il ’furto di Natale’. Rubati dall’albero addobbi fatti a mano

L’albero di Natale all’uncinetto, realizzato con il supporto della Pro Loco di Capraia e Limite, della Misericordia e dell’Associazione Santa Grania, era stato inaugurato in piazza Dori domenica scorsa, presenti il sindaco Giunti e il vicesindaco Antonini. Nelle ore immediatamente successive all’inaugurazione, però, qualcuno ha rubato dall’albero in questione gli addobbi realizzati all’uncinetto dalle volontarie delle tre associazioni. Un vero e proprio ’furto di Natale’ quello andato in scena, che è diventato motivo di polemica. L’amministrazione non ha nascosto il disappunto e il dispiacere per quanto avvenuto, solidarizzando con le autrici degli addobbi natalizi artigianali. E lo stesso hanno fatto gli esponenti del gruppo di minoranza Viviamo Capraia e Limite. "Abbiamo appreso del furto degli addobbi all’uncinetto, sottratti dall’albero di Natale installato a Capraia in Castello – hanno fatto sapere in una nota - esprimiamo tutto il nostro dispiacere per quanto accaduto, condividendo l’amarezza delle tante volontarie che hanno dedicato il loro tempo libero a questo progetto, ritrovandosi loro malgrado protagoniste di un episodio spiacevole. Il lavoro dei volontari è una risorsa preziosa per la comunità e rappresenta un valore fondamentale del nostro impegno politico". E a margine della solidarietà, il gruppo d’opposizione ha inviato una richiesta alla Pro Loco in vista delle iniziative future. "Riteniamo che una maggiore trasparenza e un coinvolgimento più ampio all’interno della Pro Loco siano auspicabili. Le attività di promozione dovrebbero infatti coinvolgere tutti i cittadini, valorizzando il contributo di ciascuno – hanno concluso – da parte nostra, siamo disponibili a collaborare e a proporre la nostra visione di marketing turistico, sempre con spirito costruttivo e per il bene della comunità. Confidiamo in un dialogo aperto e in un futuro coinvolgimento nelle attività di valorizzazione del nostro territorio".