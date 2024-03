Gli studenti del liceo Virgilio cronisti. Racconteranno le storie della stazione

Se Palazzo Leggenda idealmente è il castello fiabesco di principi e principesse, c’è un’altra zona che, come in ogni favola che si rispetti, custodisce segreti tutti da svelare. "Siamo la zona pericolosa, quella dove sta il drago e dove si avventura solo chi ha il coraggio di andare oltre. Eppure anche i draghi nascondono un tesoro". Sara Spini (nella foto) di Casa Hugo, spiega così l’ingresso di piazza don Minzoni tra i luoghi del festival. Giovedì 16 e venerdì 17 maggio, dalle 17 alle 19.30, piazza Don Minzoni ospiterà laboratori di narrazione collettiva di strada. Sabato 18 all’interno de La Casa di Hugo, workshop su tecniche e strumenti di scrittura creativa inclusiva. "Questa zona ha tanto da raccontare. Faremo un esperimento: raccogliere storie di strada, affidando a giovani eroi (gli studenti del liceo artistico Virgilio, ndr) il compito di raccontare pezzi di vita. Con uno spazio dedicato in stazione, non luogo per eccellenza, renderemo lettura, scrittura e ascolto, il più inclusivi possibile. Occuperemo la piazza cercando di tirare fuori il tesoro dalla bocca del drago". Una narrazione che celebra le diversità e che passa anche dai locali del Dlf, dove il 18 verrà allestita una cena-happening a base di prodotti locali in collaborazione con la Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa.

Y.C.