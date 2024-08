"Gli alberi piantanti dal Comune per i nuovi nati sono già secchi"

Le nuove alberature messe a dimora a marzo, in rappresentanza dei bambini nati a Montespertoli, versano già in "pessime condizioni a causa del calore e soprattutto della scarsa cura riservata agli stessi". O questo, se non altro, è quel che sostengono gli esponenti di ’Montespertoli di Tutti’, che proprio qualche giorno fa hanno puntato il dito sulla questione attaccando l’amministrazione comunale. Il gruppo d’opposizione ha fatto sapere che le piante messe a dimora sul finire lo scorso inverno dai bimbi nati nel 2022, per un’iniziativa promossa dalla giunta Mugnaini e dal Comitato alberi, sono già secche. "Il sindaco scriveva che la natura e gli alberi "sono vite delle quali prendersi cura, ma i fatti dicono altro – hanno concluso i consiglieri di Montespertoli di Tutti –: gli alberelli erano già secchi prima della recente ondata di calore, perché come già successo in passato ci si fa belli nel piantare ma poi non si manda nessuno a dare almeno un po’ d’acqua".