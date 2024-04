“Gambassigena“ al rush finale. Musica, stand ed escursioni

L’edizione 2024 di "Gambassigena" si è aperta due giorni fa nel parco comunale e proseguirà sino a domenica fra stand gastronomici, musica ed escursioni sulla via Francigena. Il programma odierno prevede alle 15.30 in piazza Di Vittorio la partenza dell’iniziativa "Acquatrekking lungo il torrente della Francigena e ritorno", che proporrà ai partecipanti un itinerario di 8 chilometri (mentre la sera si terrà lo spettacolo musicale "Metempsicosi"). L’attenzione andrà nuovamente al trekking, domani: alle 14 è stato fissato il ritrovo davanti alla Pieve di Santa Maria a Chianni per l’escursione di 12 chilometri denominata "Sulla Francigena da Coiano alla Pieve". Nel corso della serata si esibirà invece la "Jovaband Party", proponendo ai presenti i brani di Jovanotti. Ultimo appuntamento relativo ai cammini previsto per domenica: "Anello fino al Tonfo del Capoccio", per un percorso che si snoderà attraverso 13 chilometri. Sempre dopodomani, la Francigena sarà infine teatro de "La Gambassigena", una manifestazione ciclo-turistica e di rievocazione storica.