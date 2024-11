Il furto in un negozio del centro degenera in rapina, tre arresti

Empoli, 18 novembre – La sera del 12 novembre, i carabinieri di Empoli hanno arrestato tre cittadini nordafricani (due tunisini di 18 anni e un marocchino di 26 anni), accusati di rapina ai danni di un negozio del centro storico.

Durante dei controlli, una pattuglia ha ricevuto la richiesta di intervento del titolare, fatta non appena si è reso conto che i tre giovani avevano tentato di prendere alcuni capi di abbigliamento, dopo aver staccato l’antitaccheggio.

Dopo essere stati scoperti, due dei tre soggetti sono stati trattenuti al negozio, mentre il terzo, spintonando energicamente il commesso, ha tentato la fuga ma è stato comunque rintracciato poco dopo dai carabinieri, che erano subito intervenuti.

Gli arrestati sono stati riconosciuti dagli agenti come gli stessi fermati la sera precedente (11 novembre 2024) e ritenuti responsabili dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e porto abusivo, tutti commessi durante un controllo. Per questa ragione, i due quella stessa mattina erano stati appena rimessi in libertà dopo l’udienza di convalida dell’arresto presso il Tribunale di Firenze, che li aveva sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Empoli.

A causa di questi episodi, i due recidivi sono stati portati in carcere a Sollicciano mentre il terzo è stato sottoposto, dopo l’udienza di convalida, al divieto di dimora nel comune di Empoli.