Frana il muro sul fosso. Strada chiusa al transito: "Intervento d’urgenza"

Il ciglio stradale di via Il Lucciolo è in parte franato, "anche a seguito del crollo parziale del muro di contenimento in cemento armato che insiste sul fosso". E in via precauzionale, per tutelare l’incolumità di automobilisti e pedoni, il sindaco Simona Rossetti ha firmato un’ordinanza che vieta il transito anche pedonale. Un provvedimento che rimarrà in vigore sino a quando la situazione di sicurezza non sarà ripristinata, adottato anche in virtù del fatto che lungo il tratto chiuso non sono presenti abitazioni. Bassa si è trovata quindi a fare i conti con il maltempo, ma a causare il parziale smottamento della strada vicinale ad uso pubblico non sarebbero state tuttavia le piogge degli ultimissimi giorni: stando a quanto si legge nell’ordinanza infatti, le criticità sono emerse nel corso del nubifragio avvenuto la scorsa settimana nella notte fra il 17 e il 18 ottobre, che ha causato danni gravi soprattutto in alcune zone di Castelfiorentino.

Nelle ore immediatamente successive, il sindaco aveva fatto sapere di aver richiesto ad Acque il risultato delle videoispezioni e delle manutenzioni straordinarie delle condotte idriche nei punti più critici del territorio, precisando di aver inoltre sollecitato nuovi interventi nei pressi del ponte di Masino per togliere i detriti accumulati. L’amministrazione ha quindi informato due giorni fa della firma dell’ordinanza questura e prefettura, incaricando la polizia municipale del rispetto del provvedimento. Non è la prima volta che l’acqua mette a dura prova la tenuta di una strada o che in generale la rende impraticabile. Proprio poche settimane fa ad esempio, il sindaco Rossetti aveva annunciato un’operazione da circa 90mila che riguarderà nello specifico il rifacimento del primo tratto di via dell’Acquerata, una delle strade temporaneamente chiuse nelle ore immediatamente successive alla violenta perturbazione dello scorso 8 settembre. La riduzione del rischio idrogeologico resta insomma un tema centrale a Cerreto, del quale si parlerà anche in occasione della seduta del consiglio comunale di mercoledì.