Focus istituto Bacci Ridolfi. Restyling da 160mila euro

Pochi giorni fa si è di fatto conclusa l’operazione di efficientamento energetico del complesso scolastico Bacci-Ridolfi. Lo ha fatto sapere l’amministrazione comunale, facendo così il punto sull’intervento a seguito di un ultimo sopralluogo. Per un’operazione realizzata tramite i 160mila euro intercettati tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che nelle intenzioni di chi amministra dovrà garantire un risparmio energetico non secondario.

"Abbiamo appena concluso l’intervento di sostituzione di tutti i corpi illuminanti della scuola con tecnologia Led, con 290 nuovi apparecchi. L’intervento comporterà un risparmio di oltre il 60% sui consumi della scuola, per migliorare la resa energetica, economica e ambientale – ha confermato il sindaco Francesca Giannì (nella foto) a tal proposito –, inoltre abbiamo inserito nuovi pulsanti che consentono di regolare l’intensità della luce. Sono stati infine installati i sensori di presenza in ogni locali e una centralina per la gestione dell’intero impianto di domotica".

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, il 2025 dovrà infine essere l’anno cruciale per il nuovo asilo nido di via Mascagni, da costruire sfruttando anche il contributo ministeriale di circa 700mila euro ottenuto la scorsa primavera.