Festa unicorno, torna la tradizione. Sale l’attesa per le prevendite

Il 26 luglio alle 19.15 sfilerà l’"Armata dell’Unicorno", per una parata in costume lungo le vie del borgo che coinvolgerà trecento "cosplayers". E il giorno successivo, nell’"Anfiteatro del Bardo", ci sarà il concerto della band metal Rhapsody of Fire. Questi gli ultimi due appuntamenti resi noti, per quanto concerne il programma della "Festa dell’Unicorno". La "versione 2024" della festa che ogni anno richiama a Vinci centinaia di appassionati del genere fantasy (e non solo) sarà particolare, perché si tratta della diciottesima edizione. La manifestazione prenderà il via venerdì 26 luglio, per chiudersi la domenica dopo tre giorni di eventi. È già possibile acquistare online i biglietti in prevendita, sulla piattaforma Boxoffice Toscana.