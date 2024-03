"Farmacie di turno in provincia di Firenze: ecco dove trovare assistenza notturna"

EMPOLI

Amenta, piazzetta Borromini 4/5 – Tel. 0571 80648

Bolognesi, via Val d’Orme 83 loc. Pozzale – Tel. 0571 924177

MONTELUPO FIORENTINO

Canneri, via Garibaldi 31 (in appoggio per sabato 16/3 ore 9-13 e 16-20) – Tel. 0571 51042.

FUCECCHIO

Ciardini, via Sauro 7 –

Tel. 0571 20056

CASTELFIORENTINO

Venturi, piazza Kennedy 21-23 –

Tel. 0571 64117

CERTALDO

Riunite 2, piazza Boccaccio 18 (in appoggio diurno) –

Tel. 0571 66819

MONTESPERTOLI

Barsacchi, via Romita 101 loc. San Quirico – Tel. 0571 670856

E’ attivo 24 ore su 24 il numero verde 800420707 per conoscere in tempo reale le farmacie aperte o in turno nel momento della chiamata.