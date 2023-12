FUCECCHIO

Serafini, via Nelli 23 (oggi, domani, lunedì 25/12 e martedì 26/12 ore 9-13 e 16-20) –

Tel. 0571 20173

EMPOLI

Amenta, piazzetta Borromini, 4/5 – Tel. 0571 80648

Bolognesi, via Val d’Orme, 83, loc. Pozzale – Tel. 0571 924177

In appoggio per oggi ore 9-13 e 16-20, Canneri a Montelupo Fiorentino, via Garibaldi, 31 - Tel. 0571 51042

CASTELFIORENTINO

Comunale 2, piazza Grandi, 19 (in appoggio diurno) – tel. 0571 631167

CERTALDO

Riunite 2, piazza Boccaccio, 18 - Tel. 0571 668150

MONTESPERTOLI

Morena, piazza Fresu 4, loc. Martignana - Tel. 0571 606099

Barsacchi, via Romita 101, loc. San Quirico (in appoggio diurno) - Tel. 0571 670856