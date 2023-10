"Empoli: Stazione di Alta Velocità per Collegamenti Ferroviari Siena-Roma"

Forza Italia empolese, con Diego Crocetti e Giuseppe Romano, interviene sul dibattito dei collegamenti ferroviari tra Siena e Roma, troppo lunghi. E propongono Empoli come stazione ’alta velocità’ della tratta. "Sotto questo profilo - dicono da Fi - non ci sarebbe nulla altro da realizzare, considerato che la stazione è adatta allo scopo essendo dotata da un lato di 5 binari attivi, 2 dei quali potrebbero essere destinati al transito delle Frecce, e dall’altro, i marciapiedi sono sufficientemente lunghi e già rialzati in conformità alla normativa europea. La Stazione di Empoli potrebbe servire non solo il senese, ma tutto l’Empolese-Valdelsa il cui bacino potenziale è di oltre 150mila persone". "Occorre tenere presente che la stazione di Empoli, - riprende Fi - vede già ora il transito di tre coppie di frecce, di un intercity e un intercity notte. Empoli sarebbe da aggiungere come sosta durante il percorso, con un aggravio di tempo di soli due minuti a fronte dell’enorme utilità che da tale realizzazione deriverebbe. I treni poi avrebbero ottime connessioni con Siena, riducendo i tempi per Roma di 2 ore". "Il tutto avverrebbe - concludono da Fi - a costi inferiori, risparmiando risorse che dovrebbero essere a impegnate per completare il raddoppio e provvedere all’elettrificazione di tutta la Empoli-Siena".