“Empoli del fare“. Oggi l’evento in città

Altro appuntamento per Simone Campinoti. Oggi alle ore 10.30 al Ci risiamo caffèdi Empoli avrà luogo la presentazione ufficiale della lista civica “Empoli del fare“ in appoggio al candidato sindaco di empoli per il centrodestra. Intanto la presa di posizione sul raddoppio ferroviario. "Mantellassi, a fini evidentemente elettorali, chiama in aiuto la Regione e viene direttamente Giani a fare altre promesse alla gente già giustamente delusa – dice –. Purtroppo, a Empoli viene riconfermato che si fanno percorsi partecipativi per scegliere il nome di un teatro, ma nulla di nulla per altre cose più importanti, ricordando che anche questo raddoppio e i conseguenti espropri sono noti da anni, anni in cui tutto si è mosso in grande silenzio".