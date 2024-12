Ecco "Cartes". Per un turismo più sostenibile

Un turismo più sostenibile, per promuovere le buone pratiche ambientali e proporre al turista stesso iniziative ed eventi che guardino all’ambiente. E’ l’obiettivo di fondo della "Cartes – Carta per il turista enogastronomico sostenibile", alla quale proprio pochi giorni fa ha aderito anche il Comune di Vinci. Un documento promosso da realtà quali Associazione Nazionale Città del Vino, Associazione Nazionale Città dell’Olio, Associazione Italiana Turismo Gastronomico, Federazione Italiana delle Strade del vino, dell’Olio e dei Sapori, Federazione Iter Vitis Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa e Terranostra, che fornisce ai turisti suggerimenti pratici su come ad esempio orientarsi nella scelta tra destinazioni certificate "green", in che modo è possibile calcolare l’impronta ecologica individuale e perché adottare un regime alimentare più sano come la dieta mediterranea.

"È stato importante aderire perché un territorio come quello di Vinci ha tantissime carte da giocare quando si parla di turismo sostenibile – ha commentato il sindaco Daniele Vanni – su sostenibilità, paesaggio e prodotti locali abbiamo la necessità di far conoscere ai turisti i nostri punti di forza". Le Terre del Genio si arricchiscono di un nuovo attestato che valorizzano le peculiarità del territorio.

G.F.