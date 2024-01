Don Andrea, messaggio di pace alla comunità contro le guerre

In occasione dell’inaugurazione del Centro per minori a Fucecchio, don Andrea Cristiani ha lanciato un messaggio importante alla comunità, richiamando i temi e la filosofia di papa Francesco. "Sono convinto - ha detto durante il suo intervento orale - essere dissennate le politiche migratorie di questo Governo e peggio ancora contraddittorie le politiche di pace, quando ci si dichiara in guerra schierati contro la Russia e si mandano armi distogliendo le risorse alla salute, alla scuola e al sociale, settori prioritari sempre più trascurati". E sempre più in sofferenza.

Come messo in evidenza, tante persone hanno assistito al taglio del nastro del Centro per minori, una realtà di estrema importanza del cui progetto si parlava da tempo. E tutte le persone presenti hanno potuto cogliere il legame con la necessità della pace a fronte di situazioni di conflitto che invece si moltiplicano. E sempre più pericolose.