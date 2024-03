Dodici ore di musica no-stop per la Palestina

EMPOLI

Dodici ore di musica no stop, dalle tre del pomeriggio di sabato fino alle 3 di domenica notte, per raccogliere fondi a favore della Palestina. È l’evento organizzato da Csa intifada e Playground nella sede di Ponte a Elsa in via XXV Aprile. Nell’arco delle 12 ore di musica si esibiranno: Ance, Antonio Adamo Lauria, Bayon, Cipo, Sconsiderata, Diogenes, Electric Souls, Felicienne, Lorenzo Niccolini, Samba Boutique, Wake up in the Cosmos, Tommaso Carli – B2B 9000 B2B Pietro). Non mancherà del buon cibo e ci sarà anche un collegamento diretto con l’attivista di Associazione di cooperazione e solidarietà. Alla serata saranno inoltre presenti attivisti dell’associazione promotrice della campagna Dheisheh Resiste, volta ad aiutare e sostenere la resistenza del campo profughi di Dheisheh (15 mila persone vicino a Betlemme), iniziativa dell’associazione Ya Basta Edì bese e della ong ACS Italia. Una campagna che distribuirà pacchi alimentari, creerà un fondo di emergenza per spese legali, mediche e scolastiche e che realizzerà attività di lavoro a sostegno della comunità.