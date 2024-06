Dj Cipo fa ballare tutti ad ’Ambarabà’

Al Circolo di Petroio a Vinci, in via Alessandri nella zona sportiva tra Sovigliana e la zona industriale di Mercatale, sono in arrivo tre serate di musica, cibo, birra e tanto divertimento. Da giovedì prossimo fino a sabato 22 giugno torna infatti "Ambarabà". La serata d’apertura di giovedì sarà dedicata agli amanti del grunge e del rock degli anni Novanta con l’esibizione degli Stone Garden. Un tuffo nel passato con le sonorità che hanno segnato un’epoca, seguito dal DJ Cipo che farà ballare fino a tarda notte. Direttamente dalla band "Cecco and Cipo", dal progetto "Italians a Go-Go" fino alle sue esibizioni da solista, Cipo delizierà il pubblico con un mix esplosivo di funk, pop, indie, etnica e caraibica. Il giorno successivo, venerdì 21, spazio invece sul palco a The 0571, una band che saprà trasportare il pubblico attraverso un viaggio musicale tra classic rock, soul e blues. A seguire il DJ set di Fritz Orlowski, direttamente da La Limonaia di Fucecchio, che saprà creare l’atmosfera giusta con una selezione musicale coinvolgente. Infine, il gran finale di sabato prossimo sarà affidato a Dj Luca T, per una chiusura travolgente come sempre. Insomma, un programma ricco e variegato pensato per soddisfare tutti i gusti musicali, che rappresenta un’occasione per ritrovarsi, divertirsi e vivere momenti di pura magia musicale.