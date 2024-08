Disagi alla Casa di Comunità: "I cellulari non funzionano. Difficile parlare con i medici"

Un servizio che funziona ma che, stando a quanto raccontato da alcune famiglie, potrebbe funzionare meglio. Stiamo parlando della Casa di Comunità a Certaldo. Qual è il problema? Secondo quanto riscontrato da alcuni utenti, all’interno dell’edificio ci sarebbe poco ‘campo’ per i telefoni mobili, con conseguente difficoltà "a contattare i nostri medici", è stato spiegato. C’è chiaramente anche il numero fisso centrale. Ma come succede un po’ dappertutto quando si chiama, talora, c’è da mettersi in buona attesa. Ad ogni modo, da La Nazione la questione è stata girata alla Asl Toscana Centro competente per territorio che fornirà un ulteriore aggiornamento.

Vale la pena ricordare che la struttura sanitaria è stata inaugurata nel novembre 2022, alla presenza anche del governatore della Toscana, Eugenio Giani. Il fatto sostanziale è che alla ‘casa’ certaldese sono stati radunati tutti gli ambulatori dei medici di famiglia di Certaldo. Al piano terra sono presenti gli otto ambulatori, di cui 6 per i medici di famiglia e 2 per i pediatri di famiglia. Vi sono un locale d’accettazione e spazi d’attesa con una segreteria della Medicina Generale per le attività integrate Asl-medicina generale, per il servizio di accoglienza, prenotazioni Cup, gestione specialisti, pagamento ticket. Al primo piano ci sono i 6 ambulatori per medicina generale, spazi di attesa, un ambulatorio prelievi ambulatoriali, ambulatorio vaccinale, un ambulatorio infermieristico aziendale, uffici amministrativi.

Andrea Ciappi