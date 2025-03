Cosa significa essere “Il bibliotecario“

Chi è il bibliotecario? La sua figura è spesso romanzata o stereotipata: il custode del sapere, il silenzioso ordinatore di libri, il promotore della lettura, l’erudito. Dietro queste visioni limitate e, talvolta, distorte, si cela una professione sconosciuta quanto necessaria. La conosce bene il professor Mauro Guerrini, che tra i libri ha passato una vita intera. Direttore de il “Bullettino storico empolese“ e presidente della Società storica empolese, Guerrini ha dedicato a questa professione il suo ultimo libro. Si intitola “Il bibliotecario - Riflessioni in dialogo“: dai saggi in volume e in rivista, ai documenti ufficiali emanati da associazioni nazionali e internazionali, passando per voci di enciclopedia, manuali, tesi di laurea e di dottorato, tante fonti diverse per tracciare il profilo dell’uomo della biblioteca. Lì dove stanno i libri, ecco il mondo del professore emerito, voce autorevole del panorama culturale empolese. In pensione nel 2023 dopo 50 anni di carriera (in cattedra come docente di Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell’Università di Firenze) a soli 27 anni è stato il più giovane direttore d’Italia alla Biblioteca Leonardiana di Vinci. Un’esperienza di vita ora a servizio del lettore.

Y.C.