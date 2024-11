Corso per aspiranti clown sociali al C’art

CASTELFIORENTINO

Scadono il prossimo 30 novembre le iscrizioni al nuovo progetto targato Teatro C’Art di Castelfiorentino dal titolo "You(th) Clown Training Course", un percorso formativo sul clown sociale dedicato ai giovani dai 16 ai 25 anni. Questo corso fa parte del progetto Europeo Erasmus+ Ka210 You(th) Clown, giovani attivi nel volontariato con il clown sociale, ed è il frutto della collaborazione tra Teatro C’Art e l’associazione spagnola On&Off. Il percorso formativo, il quale si svolgerà da dicembre a febbraio, consta di dieci incontri che guideranno i giovani alla scoperta del clown sociale come strumento creativo per relazionarsi con gli altri, sviluppare competenze fondamentali come il pensiero creativo, il lavoro di squadra e il problem solving, e organizzare un evento di volontariato nella propria zona. Il programma prevede l’apprendimento pratico delle tecniche di clown sociale e teatro, inclusi elementi di acrobatica, giocoleria e teatro fisico, oltre a sessioni di storytelling per la realizzazione di video e contenuti social che raccontino l’esperienza vissuta. Al termine, i partecipanti riceveranno un certificato di partecipazione e lo Youthpass, che attesta le competenze acquisite grazie ai programmi Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà. Per informazioni e iscrizioni basta collegarsi al sito www.teatrocart.com nella sezione news.