Corsa al rialzo degli affitti. Non si fermano gli aumenti: "Qui a 10 euro al metro"

La città di Montanelli al massimo storico. Gli affitti – che, almeno in alcune realtà mostra cenni di lieve cedimento dopo il picco dei rincari – a Fucecchio sono a 9,98 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 11,38% rispetto a maggio 2023. Ma il dato significativo è questo: negli ultimi due anni, il prezzo medio all’interno del comune di Fucecchio ha raggiunto il suo massimo proprio nel mese scorso a fronte di uno scenario completamente diverso una manciata di mesi fa.

Infatti il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato settembre 2022: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media 7,61 euro al mese per metro quadro. Ora il costo è di oltre due euro in più al metro. Vale a dire che per una casa di 60 metri quadrati il canone richiesto sfiora i 600 euro, contro i 450 di due anni fa. Tante la cause alla base di questa impennata che riguarda molte altre realtà. Secondo molti analisti c’è ancora il rischio che i prezzi continuino a salire a causa del persistente basso livello dell’offerta e della forte domanda. Con i tassi ancora alti che continuano ad impattare sui mutui, l’opzione di comprare una casa passa in secondo piano rispetto a quella dell’affitto. Infatti il mercato delle compravendita è meno "spedito". Vediamo, dopo gli affitti, le quotazioni immobiliari. Che continuano a tenere il prezzo. Nel mese scorso per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti a Fucecchio in media 1.464 al metro quadro, con un aumento del 2,88% rispetto ad un anno fa.

Negli ultimi due anni, il prezzo medio all’interno del comune di Fucecchio ha raggiunto il suo massimo nel gennaio scorso con un valore di 1.486 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato agosto 2022: per un immobile sono stati richiesti in media 1.367 euro al metro quadro. Dal punto di vista immobiliare le zone più importanti, in termini di annunci, restano Massarella, Galleno, San Pierino, Querce, Ponte a Cappiano, Torre. In assoluto la zona più presente negli annunci immobiliari è Massarella con oltre 72 annunci immobiliari complessivi tra affitto e vendita attualmente presenti. Secondo i dati dell’ Omi, il prezzo degli appartamenti nelle diverse zone a Fucecchio è compreso in tutta la città tra 1.080 euro e 1.700 euro al metro quadrato per la compravendita.

C. B.