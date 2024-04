Controlli serrati sul territorio. In 48 ore cinque espulsioni

Controlli ed espulsioni. Nei giorni scorsi la polizia di Stato ha espulso in 48 ore cinque cittadini stranieri che, oltre a non essere in regola con gli obblighi sul soggiorno, erano stati denunciati nel corso della loro permanenza in Italia per diversi episodi sfociati soprattutto in reati contro la persona o contro il patrimonio. Il questore di Firenze, Maurizio Auriemma, ha dato esecuzione a questi provvedimenti emessi dal prefetto di Firenze, disponendo l’immediato accompagnamento nei Centri per rimpatrio e poi verso il Paese di origine. "Tra i destinatari del provvedimento c’è anche un 59enne marocchino che – secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine – alcuni giorni fa avrebbe aggredito una donna che si trovava in uno ospedale cittadino. Il giorno dopo è stato invece espulso un altro cittadino marocchino, questa volta di 26 anni. Il giovane, denunciato in passato anche per diversi furti aggravati, avrebbe gravitato nella zona di Castelfiorentino, dove avrebbe più volte attirato l’attenzione delle locali forze di polizia nonché della polizia locale".