Concerti Contest. Al Labella School il gran finale

MONTELUPO FIORENTINO

Tempo di finale per ciò che riguarda la seconda edizione del Toscana Concerti Contest. Domenica, infatti, in occasione del tredicesimo compleanno di Labella Studio, sul piazzale antistante la sede in via del Lavoro a Montelupo si terrà l’ultimo atto del concorso svoltosi a Luglio all’interno di Montelupo Foolpark e riservato ai musicisti emergenti del circondario. Le semifinali al parco dell’Ambrogiana hanno portato alla ribalta generi musicali diversi e un livello di qualità sorprendentemente alto per un contest così giovane. L’evento di domenica inizierà a partire dalle 18.30 fino a mezzanotte, con OttoBit Art Lab che penserà alla parte cibo e bevute. Il primo a salire sul palco alle 20 sarà Brina, rapper emergente di Arezzo con band, che propone un sound eterogeneo di matrice rap con contaminazioni dal mondo dei live. Alle 20.45 toccherà invece a Zorah, cantante, produttore e autore sempre di Arezzo che spazia tra diversi generi musicali, tra cui Pop, Urban, edm e r&b. Alle 21.30 sarà poi la volta di Le Franco, trio indiepop-rock indipendente, che scrive in italiano sull’amore e sul restare se stessi cercando di non perdersi nel caos esistenziale.

Infine, l’ultima esibizione della finale del Toscana Concerti Contest si sarà quella delle 22.15 con Smokin’ Velvet, band con le fondamenta radicate nella cultura hip hop, ma solo come blueprint di uno stile che vuole andare oltre le classiche definizioni di lo-fi. La serata si concluderà alle 23 con un ospite speciale, i Tonno. Si tratta di un gruppo toscano punk, pop, emo in grado di giocare con le parole che ti aspetti e quelle che meno ti aspetti in una canzone pop e, dopo tre o quattro volte che le canti, farti rendere conto che c’è qualcosa di quasi commovente in quel ritornello che prima ti faceva solo ridere. Nei Tonno quel qualcosa è solitudine, ricordi e classico orizzonte emo. Al termine del concerto, poi, ci sarà l’annuncio del vincitore della seconda edizione del Toscana Concerti Contest.