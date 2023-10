Codice dei dipendenti. Al via il nuovo percorso

Il Comune di Fucecchio ha avviato una nuova procedura aperta di partecipazione finalizzata all’aggiornamento del codice di comportamento dei propri dipendenti. Tutti gli interessati, sia interni che esterni all’ente, residenti o domiciliati presso il Comune di Fucecchio, sono pertanto invitati a far pervenire eventuali proposte di modifica, integrazione o osservazioni. Le proposte, purché ritenute ammissibili in relazione al contenuto dell’approvando Codice e al quadro normativo vigente, saranno valutate all’interno del procedimento istruttorio e nell’approvazione del Codice di comportamento definitivo dei dipendenti del Comune, che sarà redatto in seguito a questa procedura partecipativa per essere quindi sottoposto, dopo parere obbligatorio reso dal nucleo di valutazione dell’ente, all’approvazione della giunta comunale. I contributi partecipativi potranno pervenire entro e non oltre il giorno 18 ottobre esclusivamente a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o con consegna a mano all’ufficio protocollo.