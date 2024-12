"Cittadini soddisfatti dei servizi comunali. Ma non usano l’online"

Servizi pubblici di

Montespertoli apprezzati dalla maggioranza degli utenti. E’ l’esito della Customer Satisfaction 2024 appena approvata dalla giunta Mugnaini. Ci sono anche delle richieste, come un orario più esteso d’apertura di alcuni sportelli. "I risultati - spiega l’assessora Alessandra De Toffoli - confermano l’efficacia di un sistema di monitoraggio che per l’amministrazione è diventato un pilastro per migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. Con oltre il 60% degli utenti del ‘Ciaf’ che si dichiarano soddisfatti, e oltre il 90% dei turisti che valutano positivamente l’Ufficio Turistico, i dati raccolti sono indice di un servizio che risponde in modo efficace alle aspettative". "Tuttavia, per noi – aggiunge l’assessora – questi risultati non sono un punto di arrivo, ma una base su cui continuare a costruire". De Toffoli si sofferma anche sulle criticità emerse, "come l’ampliamento degli orari di apertura del ‘Ciaf’ o il miglioramento della reperibilità telefonica dell’Urp. Un dato significativo riguarda l’utilizzo del portale delle istanze online Stanza del Cittadino". A un anno circa dall’attivazione, il 60% dei cittadini dichiara di non aver mai utilizzato i servizi online messi a disposizione dal Comune.