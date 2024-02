Cèramica, sale l’attesa per il festival. L’appello del Comune alle aziende

La prossima edizione di “Cèramica“ prenderà a quanto pare il via il prossimo 21 giugno, per chiudersi il 23. E il Comune ha pubblicato sul proprio sito internet un bando per invitare eventuali soggetti interessati a sponsorizzare e a supportare economicamente la manifestazione in questione (o le altre calendarizzate nel corso dell’anno) a farsi avanti. Un avviso che riguarda in primis il principale appuntamento del calendario di iniziative promosse dall’amministrazione comunale e dedicata alla valorizzazione della produzione tipica del territorio, con esposizioni, workshop, mostra mercato, incontri con gli artisti e spettacoli. Che coinciderà con l’inizio dell’estate, per concludersi dopo tre giorni di eventi.

Contestualmente, è stato reso noto il programma di massima anche degli altri appuntamenti che si terranno sul territorio in questo 2024, partendo dal convegno sul Contratto di fiume Pesa dal titolo “La risorsa idrica nel contesto di emergenza climatica“ che si terrà il 6 marzo prossimo. Il 17 marzo sarà invece la volta di “Montelupo in fiore“, la mostra-mercato florovivaista, mentre il prossimo luglio lascerà spazio alla settima edizione di “Fool Park“: nel parco dell’Ambrogiana si terranno eventi rivolti ad un pubblico giovane come concerti e stand up comedy. In quelle settimane si svolgerà anche la “Città dei lettori“, mentre il mese di settembre porterà in dote sia il “Premio dello Sport“ che il “Montelupo Street Food“. A chiudere il tutto sarà “Natale ad Arte“.

Le offerte di sponsorizzazione dovranno infine essere presentate al Comune di Montelupo Fiorentino entro trenta giorni dall’inizio della manifestazione che si intende sponsorizzare agli indirizzi [email protected] o [email protected], seguendo le modalità di presentazione indicate nel bando presente sul sito.

Giovanni Fiorentino