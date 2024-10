’Bosco in festa’ compie vent’anni fra scienza e conoscenza

Una manifestazione che compie vent’anni e che la prossima settimana celebrerà la ricorrenza con un programma che si snoderà lungo l’arco di tre giorni. Tutto pronto per "Bosco in Festa", il festival di ecologia e tradizioni popolari che si terrà a Turbone per celebrare l’arrivo dell’autunno, giunto alla ventunesima edizione. La rassegna inizierà alle 15 di sabato prossimo con l’apertura degli stand gastronomici e del mercatino artigianale. Sarà inoltre possibile cimentarsi nel tiro con l’arco, sotto la supervisione degli Associazione Arcieri Certaldesi. Alle 16.30 inizierà l’incontro "Il fiume Pesa racconta", con intervento dell’assessore Lorenzo Nesi, mentre alle 17.30 è previsto l’inizio della visita all’Atelier Bagnoli a cura della Pro Loco. La giornata di sabato sarà chiusa con i concerti "Dark Bloom" e "Little Italy" dal Palco del Boscaiolo, per poi passare alla domenica mattina: fra le varie iniziative, alle 9 l’escursione "Trail Cycling dei Tre Fiumi", alle 10 l’apertura del parco tematico "Vivascienza" e della fattoria didattica. Per poi chiudere con un’ esibizione di musica dal vivo dalle 17.