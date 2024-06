Bassa, Gavena, Ripoli. Ciclopista più vicina

Nei giorni immediatamente precedenti alle scorse elezioni è stato sostanzialmente concluso il tratto di ciclabile che va da Marcignana all’inizio dell’abitato di Bassa. E con l’impegno di spesa assunto un paio di giorni fa dall’amministrazione comunale a favore del notaio che si è occupato di redigere gli atti necessari, può ufficialmente dirsi conclusa anche la controversia sorta per motivi di confini al momento della progettazione della maxi-operazione: la pista ciclabile che dovrà collegare Bassa, Gavena e Ripoli, adesso è un po’ più vicina anche sotto questo aspetto.

L’amministrazione comunale ha così fatto il punto circa lo stato d’avanzamento del percorso ciclopedonale. Un intervento che si snoda in parte anche su alcune porzioni di terreno che (a seguito di nuovi approfondimenti condotti da due privati interessati ad alienare i rispettivi possedimenti limitrofi alla pista) sono risultate essere ancora di proprietà privata.

Anche per questo motivo, lo scorso anno, le operazioni avevano osservato una fase di stand-by prima che i proprietari si rendessero disponibili a cedere bonariamente al Comune di Cerreto Guidi gli appezzamenti in oggetto, a condizione che le spese per l’atto di trasferimento e quelle di frazionamento dei terreni fossero a carico dell’ente. Il consiglio comunale si era già espresso favorevolmente all’acquisto delle porzioni di terreno che coprono rispettivamente una superficie di 58 metri quadrati, secondo quanto emerso dal successivo ricalcolo. E a questo punto, l’opera può passare allo ’step’ successivo.