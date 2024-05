Aziende del manifatturiero e sviluppo. Var Industries partner dei servizi digitali

EMPOLI

Var Group, operatore leader per i servizi e le soluzioni digitali, parte del Gruppo SeSa quotata all’Euronext Star, annuncia la nascita di Var Industries, Business Unit dedicata ai servizi digitali per il manifatturiero, dalla progettazione alla produzione.

Var Industries fa il suo ingresso nel mercato riunendo l’esperienza di Tech Value, Cadlog Group, PBU e del team Var Group dedicato allo sviluppo software per l’industria manifatturiera. La nuova realtà, guidata dai managing partner Filippo D’Agata e Carlo Pinferi, rappresenta un centro di eccellenza con un’offerta dedicata ai servizi per la digitalizzazione della produzione - meccanica ed elettronica – diventando così l’unica struttura nel mercato europeo a coprire a tutto campo le esigenze di produzione dei sistemi complessi delle piccole e medie imprese.

Con un fatturato di 46 milioni di euro, Var Industries conta su un portfolio di 3.000 clienti e un organico di 210 persone, di cui 110 risorse in Italia. Con la nuova realtà Var Group continua il suo percorso di internazionalizzazione, facendo confluire in un’unica offerta tutta la proposta prima presente in Francia, Germania, Spagna e Italia, sostenendo così l’evoluzione digitale delle imprese in 13 paesi nel mondo.

Il piano industriale prevede una crescita perseguita attraverso linee interne ed esterne nei prossimi due anni, con investimenti da un milione di euro e un piano di assunzioni con 20 nuovi professionisti da inserire nel 2024. La strategia di evoluzione avverrà anche per linee esterne tramite M&A, con un investimento iniziale di oltre 10 milioni di euro. Var Industries potenzia anche la propria expertise tecnologica avvalendosi della collaborazione con le unità Digital Security, per mantenere alti standard di sicurezza informatica, e la Data Science dell’azienda, per l’elaborazione dei dati e la realizzazione di progetti attraverso l’intelligenza artificiale.

"Var Group compie un ulteriore passo in avanti con Var Industries, diventando l’unico player in Europa con una Business Unit specializzata sui sistemi complessi delle Pmi del manifatturiero – dice Francesca Moriani (nella foto), ceo Var Group – Con la costituzione della nuova Business Unit, ci confermiamo come un operatore internazionale in grado di abilitare la digitalizzazione delle aziende manifatturiere. Sono fiduciosa che Var Industries ci porterà a nuovi traguardi". Filippo D’Agata, managing partner di Var Industries, aggiunge: "Var Industries entra nel mercato con una proposta integrata che rappresenta un’opportunità per le Pmi nel manifatturiero, unendo in un solo fornitore idee, strumenti e soluzioni digitali. Le Pmi giocano un ruolo chiave nel tessuto imprenditoriale italiano, in quanto responsabili di una quota significativa dell’intero fatturato generato in Italia. Il nostro obiettivo è accompagnarle nel loro cammino di digitalizzazione, dalla progettazione alla produzione, incentivandone la competitività".