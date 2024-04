Allegria e lezioni di vita. Zia Caterina alla Carducci

Un carico pieno di allegria e speranza si è fermato alla scuola primaria Carducci di Fucecchio. È stato portato dal taxi più amato d’Italia, quello di zia Caterina “Milano 25”, la tassista dei bambini malati insignita persino dell’onorificenza di ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel marzo 2023, "per la generosità nel donare serenità ai bambini malati e alle loro famiglie". È arrivata insieme a Geia Laconi, autrice del libro “Figlia dell’uomo tigre” per raccontare ai bambini esperienze di vita, a volte difficili, con lo scopo di suscitare in loro empatia verso la sofferenza altrui, per favorire il rispetto del “diverso” e aiutarli a trovare strategie per accettare ed affrontare il loro dolore.

"Un po’ Mary Poppins, un po’ Pippi Calzelunghe, allegra, colorata e contagiosa, Zia Caterina, raccontando la sua storia personale, ha invitato i bambini a cercare nelle storie proprie ed altrui, magari mescolate ad un po’ di fantasia, la chiave per superare i momenti difficili, come ha raccontato anche Geia Laconi con la storia dell’uomo tigre che ’salvò’ suo padre da piccolo dai pericoli della giungla. Insieme hanno poi posto l’attenzione su quanto ogni essere sia allo stesso tempo speciale e uguale a tutti gli altri, un piccolo grande supereroe, e che necessiti di cure amorevoli, affettuose, allegre da parte di tutti. L’entusiasmo dei bambini è stato grandissimo in quanto si sono sentiti accolti, ascoltati e sostenuti con una leggerezza ed un amore unici", fanno sapere dalla scuola. Apprezzamento particolare è arrivato anche dai docenti che hanno trovato in Zia Caterina un esempio replicabile ed autentico persino nell’esperienza scolastica. Ad accogliere Zia Caterina e Geia Laconi c’era la dirigente dell’istituto comprensivo Angela Surace, la vice sindaco Emma Donnini, Lorenzo Calucci amministratore della Fucecchio Servizi srl e l’organizzatrice dell’evento, l’insegnante Tania Benvenuti, alla quale sono andati i ringraziamenti dei docenti e dei bambini. "La scuola primaria Carducci con tutti i suoi supereroi, grandi e piccini, saluta Zia Caterina facendo suo per sempre l’esempio dell’amorevole cura verso ciascuno con la prospettiva che dopo questo primo incontro ci sarà un seguito", commentano i docenti.