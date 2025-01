Aiuto prezioso alle fragilità. Le sfide di Semplicemente: "Un emporio solidale"

La crisi che morde e l’importanza di continuare un impegno fondamentale. Cio sono nuove sfide: anche quella di un emporio solidale. Ma intato Semplicemente Odv, associazione di volontariato nata nel 2010 per sostenere e migliorare la qualità della vita delle persone che vivono in condizione di fragilità economica, fisica e sociale, ha raggiunto un importante traguardo. Il contratto di affitto del magazzino solidale situato di via Trento, inaugurato nel 2022 e divenuto ben presto uno dei cuori pulsanti dell’associazione, è stato infatti rinnovato con formula 6+6, restando così un punto di riferimento per le 600 famiglie del Comune di Fucecchio e dei Comuni limitrofi che attraversano situazioni di difficoltà. Il rinnovo – spiega un anota – è stato possibile grazie ai fondi che la Società della Salute ha deciso di destinare all’associazione per la ristrutturazione ed il ripristino dei locali del magazzino, danneggiati dall’usura e dalla recente alluvione del 2023.

L’importo totale impiegato per i lavori, per i prossimi due anni sarà detratto dalla quota di affitto. Nel frattempo, in questo arco temporale, l’associazione potrà così trovare nuove risorse per coprire il costo dell’affitto dei successivi quattro anni. "Si tratta di un grandissimo risultato – spiega Piero Giotti, fondatore di Semplicemente Odv – frutto dell’impegno e della collaborazione tra la nostra associazione e la Società della Salute. Ci tengo a ringraziare in particolare la sindaca Emma Donnini per la sensibilità dimostrata e per il suo instancabile impegno affinché tutto potesse concludersi al meglio, ed ovviamente anche la proprietà dell’immobile, il cui benestare permette di continuare a tenere aperto il nostro magazzino solidale". "E questa è soltanto la prima delle grandi sfide di questo 2025 – aggiunge –: a febbraio apriremo anche un emporio solidale in collaborazione con Caritas, altro passo importantissimo per rendere la nostra associazione sempre più punto di riferimento per Fucecchio e per i Comuni limitrofi".

L’associazione ricorda che sul sito internet www.semplicementeonlus.com è possibile trovare tutte le informazioni relative alle attività dell’associazione ed il regolamento per accedere al magazzino solidale, oltre alle modalità per effettuare donazioni tramite bonifico bancario, PayPal o carta di credito.