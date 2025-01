Carrara, diciotto mesi di “Daspo Willy” per la bottigliata al coetaneo

Carrara, 21 gennaio 2025. Un “Daspo Willy” di diciotto mesi al 24enne che nei giorni scorsi aveva ferito un coetaneo tirandogli una bottiglia di vetro. Il giovane, residente a Pontremoli, pochi giorni fa mentre si trovava in zona movida, era stato denunciato dai carabinieri per rissa aggravata e lesioni. Per motivi sconosciuti il giovane ha colpito un coetaneo con una bottiglia di vetro. Il ragazzo è dovuto ricorrere alle cure mediche. I sanitari nella prognosi hanno giudicato le ferite guaribili quindici giorni. Il provvedimento del questore Santi Allegra è stato firmato su proposta dei carabinieri di Pontremoli.

La questura di Massa Carrara dopo un'attenta istruttoria, ha emesso per il giovane, già noto per reati contro la persona e con contestazioni amministrative per detenzione di stupefacenti per uso personale, un Daspo Willy da18 mesi. Per il giovane questo significa: divieto di accesso e stazionamento in pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento nella zona. In caso di violazione, sarà punito con la reclusione da uno a tre anni e con una multa da 10mila a 24mila euro.