Gli artigiani di domani: il gruppo Lvmh e il salone di orientamento per giovani

Firenze, 5 aprile 2024 – E’ partita oggi da Firenze la seconda edizione del tour “You&Me”, il salone dell’orientamento promosso dal Gruppo Lvmh, il più grande e potente del mondo, rivolto ai giovani che vogliano esprimere la propria creatività anche con le mani, imparando un mestiere nobile, antico, rispettato e molto raro ormai come l’esperto artigiano per il mondo del lusso.

L’anno scorso questo appuntamento veramente democratico perché aperto a tutti si svolse a Palazzo Pucci. Oggi si lancia un tour in 3 tappe alla scoperta dei Mestieri d’Eccellenza e alla ricerca dei migliori talenti: dopo Firenze ci saranno Padova e Napoli.

E già all’apertura stamani al Tepidarium del Roster, nel cuore del Giardino dell’Orticultura, c’è gran afflusso di giovani in arrivo dalle scuole di moda ma anche da tante altre realtà, tutti interessati a costruire il loro futuro.

Oltre 280 mestieri presentati e più di 10 maison del Gruppo LVMH coinvolte, tra cui Loro Piana, Belmond, Fendi, Pucci, Dior. Givenchy ma anche Cova, Thelios, Acqua di Parma, Berluti, Bulgari e Celine.

A Firenze tutte le realtà del gruppo che sono in Toscana e nella città metropolitana. Nelle due giornate dell’anno scorso, hanno partecipato oltre 1000 persone, quest’anno saranno certamente di più.

“You&ME tour illustra in concreto la volontà del Gruppo Lvmh e dei suoi Mestieri d’Eccellenza di far scoprire ai giovani e alle persone in via di riqualificazione personale le possibilità che il Gruppo offre all’interno degli ambiti della Creazione, dell’Artigianato e della Customer Experience, con il fine di reclutare i migliori talenti per questo nostro patrimonio”, dice Chantal Gaemperle, Direttrice Risorse Umane e Sinergie del Gruppo Lvmh.

Intorno ai tavoli di lavoro si assiepano i ragazzi pieni di entusiasmo e curiosità, c’è chi infila un laccio di pelle, chi lo intreccia, chi tocca il fondo di una borsa famosa come la Lady D di Dior o chi accarezza il cashmere naturale che poi diventa mirabilmente infeltrito di Loro Piana.

Sotto gli occhi esperti e carichi di consigli di Maestri Artigiani che lavorano nella varie maison a capo di Lvmh.

Ieri tra ragazzi e maestranze anche il sorriso e l’approvazione massima di uno degli uomini più importanti, esperti e potenti del mondo del lusso, il numero due del gruppo che fa capo a Bernard Arnault, il manager italiano Toni Belloni, Direttore Generale di Lvmh, in questa carica fino al 18 aprile quando sarà nominato Presidente di Lvmh Italia.

“E’ molto bello vedere tanti giovani interessati all’artigianato d’arte e al lavoro con le mani - dice Toni Belloni - e questo ci regala speranza nel futuro per portare avanti l’eccellenza della nostra manifattura”.

I ragazzi alla fine dell’esperienza intorno ai tavoli dei vari mestieri potranno avere anche dei colloqui orientativi e lasciare i loro curriculum e i loro dati agli organizzatori di “You & Me”.