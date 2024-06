Venerdì la Cerimonia di Bollatura dei Cavalli e Investitura dei Giostratori in Piazza San Francesco

Arezzo, 20 giugno 2024 – Venerdì 21 giugno, alle ore 11.30 in piazza San Francesco, si terrà la cerimonia di Investitura dei Giostratori e Bollatura dei Cavalli, cerimonia con la quale i capitani dei Quartieri “investono” dell’onore di correr Giostra i due giostratori titolari e si scelgono i cavalli con cui sfideranno il Buratto il giorno successivo. Alle ore 11.00 è previsto il raduno in Piazza della Libertà da cui il corteo muoverà verso Piazza San Francesco dove alle 11.30 avrà inizio la cerimonia. L’Investitura dei Giostratori e Bollatura dei Cavalli sarà preceduta, alle ore 10.00 in Palazzo Comunale, nella Sala del Consiglio, dall’assegnazione del Premio Civitas Aretii che torna dopo tre anni di assenza. La prestigiosa onorificenza, istituita nel 2004 alla memoria di monsignor Angelo Tafi, viene conferita dal Comune di Arezzo a personalità benemerite che con il loro operato contribuiscono a diffondere la conoscenza di Arezzo oltre i confini territoriali.