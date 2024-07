Un nuovo servizio di Fisioterapia Pediatrica al centro di Certomondo

Arezzo, 31 luglio 2024 – Un nuovo servizio di Fisioterapia Pediatrica al centro di riabilitazione di Certomondo a Ponte a Poppi. La struttura casentinese, gestita dall’Istituto di Agazzi, ha incrementato i propri ambiti operativi con l’attivazione di trattamenti finalizzati a patologie congenite o acquisite nella fascia d’età da zero a diciotto anni. Questo servizio rappresenta un’assoluta novità per la vallata e nasce dalla volontà di fornire alle famiglie l’opportunità di attivare interventi personalizzati direttamente sul territorio per un corretto sviluppo psicomotorio a seconda delle specifiche esigenze del minore, facendo affidamento su professionalità, strumentazioni e ambienti del centro di Certomondo.

I percorsi saranno coordinati dalla fisioterapista Martina Vignali in sinergia con il fisiatra Marco Caserio che orienteranno il loro impegno verso le problematiche ortopediche e neurologiche tipiche dell’età evolutiva. Gli interventi saranno finalizzati a prevenzione e cura di diverse alterazioni morfologiche che incidono su postura, equilibrio e struttura del corpo, a partire dalla correzione degli atteggiamenti viziati fino ad arrivare al trattamento di scoliosi, cifosi, mal di schiena, torcicollo, plagiocefalie, piede piatto valgo, piede torto congenito, ginocchia vare e altre criticità che incidono a livello psicomotorio. La valutazione iniziale sarà seguita da percorsi fisioterapici su misura dove, utilizzando diverse tecniche, verranno trattate le disfunzioni muscolo-scheletriche attraverso l’acquisizione di funzionalità utili nella vita quotidiana e l’abilitazione di risorse, competenze e corrette abitudini per stimolare lo sviluppo motorio, la forza o la coordinazione. Il tutto, in stretta collaborazione con la famiglia per creare una connessione tra attività ambulatoriali e domestiche. Il servizio potrà essere erogato in regime privato o in regime convenzionato previa autorizzazione da parte della Usl Toscana Sud-Est; per informazioni su prenotazioni e costi è possibile contattare i numeri 0575/91.51.340 o 0575/91.51.341.