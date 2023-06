Umbria, caldo in aumento. Temporali da mercoledì 28

Perugia, 26 giugno 2023 - Anche in Umbria a dominare il meteo è l'Anticiclone delle Azzorre, con caldo intenso ma secco. Oggi, 26 giugno, le temperature massime hanno oscillato fra i 30 gradi delle colline di Perugia e i 34 di Terni. Domani, 27 giugno, saranno ancora in aumento secondo Umbria Meteo. L'attuale stabilìtà atmosferica però non è destinata a durare molto, già da mercoledì 28 infatti, la spinta delle depressioni nord atlantiche aprirà una «breccia« nel campo delle alte pressioni e il flusso di correnti instabili nord atlantiche in entrata dalla Francia interesserà direttamente le regioni alpine dove rovesci e temporali saranno abbastanza frequenti da oggi pomeriggio . Le regioni centrali saranno interessate più marginalmente all'inizio dai temporali ma ciò basterà per riattivare una certa instabilità atmosferica pomeridiana da domani a sabato. Le temperature caleranno di qualche grado portandosi comunque su valori prossimi alle medie del periodo, umidità in aumento e venti deboli o temporaneamente moderati, spesso provenienti dai quadranti sud occidentali.