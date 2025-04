In vacanza nell’hotel di lusso, se ne va senza saldare il conto da 19.000 euro

Livorno, 11 aprile 2025 – “Il cappottino nuovo, poi c’è la suite, la prima colazione”. Sembra l’iconica scena del conte Mascetti in Amici Miei, Atto II. Eppure è successo davvero. Siamo in un lussuoso hotel in Val Gardena. Qui un uomo della provincia di Livorno, dopo aver soggiornato insieme ad altri due adulti e un minorenne, se ne è andato, lasciando un conto da pagare di ben 19.000 euro. Emerge che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per episodi simili. E nell’hotel di lusso in Val Gardena aveva trascorso alcuni giorni all’inizio di marzo.

Dopo le verifiche del caso i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e lo hanno denunciato per insolvenza fraudolenta. Le indagini, condotte dai carabinieri di Ortisei, sono partite dalla denuncia presentata dai gestori dell’hotel. È emerso così che l’uomo era già stato coinvolto in casi analoghi di truffa e mancato pagamento in varie regioni italiane.

Grazie alla collaborazione tra la direzione dell’hotel e l’Arma, è stato possibile raccogliere prove concrete che hanno portato alla denuncia del responsabile.