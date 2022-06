Calcio storico, Trevisan e Batistuta emozionati: "Un grande onore esserci"

Firenze, 10 giugno 2022 – Una emozionatissima Martina Trevisan, la campionessa del tennis che ha fatto sognare l'Italia in questi giorni, era presente al Calcio Storico Fiorentino nella veste di Leggiadra Madonna. Lo stesso vale per Gabriel Batistuta, bandiera della Fiorentina, acclamato da tutta Santa Croce.

“Sto bene, sono felice, sto vivendo un bel momento – ha detto Trevisan -. Questo momento di recupero è durato poco, lunedì si riparte per un altro torneo. Mi sto godendo Firenze e questo sole. Andremo a Gaib, sarà un torneo sull'erba. Sarà importante prendere confidenza con la nuova superficie, l'erba non è semplicissima ma bisogna cercare di prepararsi al meglio per Wimbledon”. “Sono onorata di fare questo personaggio, non vedevo l'ora di essere qui - ha aggiunto -. E' la prima partita che vedrò dal vivo, sono pronta. Ho visto solo qualcosa in tv. Spero che più vado avanti e questo interesse continui". Sulla Fiorentina ha detto: "Grande squadra e sono sicura che il prossimo anno faranno meglio”.

Per Batistuta poche parole ma grande gioia: “Sto bene anche se sono stanco per il viaggio e sono molto contento di essere qua a questo evento. Ci vengo ogni volta che posso, ho vissuto tante volte giornate del genere”.

