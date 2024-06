Trebbio, la riqualificazione degli spazi pubblici

Arezzo, 27 giugno 2024 – Sta per essere completata la prima parte dell’intervento nell’area della frazione Trebbio, inserita nel piano di riqualificazione degli spazi pubblici e arredo urbano che riguarda anche la frazione di Santa Fiora. Un progetto dell’importo complessivo di 175mila euro, finanziato per gran parte con fondi assegnati dal GAL Appennino Aretino e in parte tramite il contributo di Palazzo delle Laudi. Nella frazione Trebbio l’investimento previsto è di circa 60mila euro.

“Ringraziamo il personale dell’Ufficio Lavori Pubblici per la consueta professionalità dimostrata” commenta l’assessore Riccardo Marzi “L’obiettivo che ci siamo posti è quello di valorizzare il patrimonio pubblico esistente, dotando la comunità locale di spazi di aggregazione con infrastrutture appropriate da utilizzare anche per eventi e manifestazioni”.

Il progetto comprende la riqualificazione del resede della ex scuola elementare in vista della prevista rifunzionalizzazione dell’edificio per destinarlo a centro ricreativo con sala polifunzionale. In particolare questo spazio pubblico sarà riqualificato, diventando area complementare a quella prospiciente la chiesa, con la realizzazione di percorsi e marciapiedi perimetrali all’edificio, pavimentazione della piazzetta sul retro e pergolato con telo pvc di copertura amovibile da allestire con tavoli e sedie per laboratori creativi e servizio bar, area pic nic con tavoli e panche in legno. Sull’intera area è prevista la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione ed è stato anche tenuto conto della fruibilità nell’uso di spazi e servizi con particolari accorgimenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.