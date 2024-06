Targa al merito per il Prof. Fausto Casi

Arezzo, 20 giugno 2024 – A tutti gli amici del MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione, «siamo lieti e orgogliosi di annunciarvi che il Prof. Fausto Casi, Fondatore e Curatore scientifico del Museo, dopo 28 anni ha concluso il suo ruolo di Temperatore dell’orologio di Palazzo di Fraternita, partendo dal restauro del 1996 del quale è stato Direttore Scientifico, divenendo così il più longevo di tutti i temperatori che si sono susseguiti da metà ‘500.

Per tale motivo, il Magistrato e il Primo Rettore, in segno di ringraziamento, hanno consegnato il 19 giugno 2024 una targa al merito per l’impegno e la professionalità che Fausto Casi ha sempre posto nel custodire e seguire la meccanica secolare dell’orologio che scandisce il tempo dal 1552.

Il Prof. Casi ringrazia per il riconoscimento che, afferma, "sarà sempre a ricordo di una mia applicazione per valorizzare la città di Arezzo"».