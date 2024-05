“Sustain: l’abilità artigiana nella transizione ESG”. Mercoledì 15 Maggio il Convegno di Confartigianato

Arezzo, 14 maggio 2024 – “La transizione verso modelli sostenibili di impresa, non è più solamente un percorso auspicabile per il futuro, ma l'insieme di una serie di azioni da mettere in campo da subito”. Con queste parole, Maurizio Baldi, presidente di Confartigianato Imprese Arezzo, annuncia l'incontro previsto per il 15 maggio nella sede aretina. “Come sempre la nostra associazione cerca di essere un volano attivo per le nostre imprese e questo incontro di altissimo profilo lo dimostra”, sottolinea Baldi

Siamo fortemente coscienti che rappresentiamo un tessuto economico protagonista nella creazione di buone pratiche ambientali, economiche e sociali ed è per questo che il raggiungimento di livelli virtuosi di sostenibilità, deve passare da noi”, aggiunge il presidente Baldi. “I criteri ESG sono oggi obiettivi reali richiesti dai principali decisori, per questo motivo c'è grande necessità di individuare poli in grado di attivare servizi concreti. “Uno di questi non può che essere Confartigianato – precisa il presidente provinciale Maurizio Baldi – tenendo sempre ben a mente due principi fondamentali: creare valore e ed essere al contempo sostenibili. Per Confartigianato la sostenibilità non è mai stata una questione di virtù bensì di competitività. È per questo che abbiamo deciso di affrontare il tema con un panel in cui parlare delle dimensioni teoriche ma anche più praticamente delle azioni che come associazione siamo da sempre in grado di proporre”.

L’evento aretino, che segue il 2° Forum sulla Sostenibilità, organizzato da Confartigianato Imprese Sostenibili a Roma nei giorni 9 e 10 Aprile, è rivolto agli associati, per portare la visione e la direzione maturata dai vertici territoriali di Confartigianato sul tema, oltre che contenuti che affrontano molte delle dimensioni della sostenibilità nel fare impresa. L’importanza dell’evento, il primo sul territorio toscano, è sancita anche dalla partecipazione di vertici nazionali, quali Filippo Ribisi, Vice Presidente di Confartigianato, Bruno Panieri, Direttore Politiche Economiche presso Confartigianato Imprese e dal patrocinio della Cciaa di Arezzo e Siena.

Insieme a Maurizio Baldi e Alessandra Papini, interverranno relatori come Stella Gubelli, AD di ALTIS Advisory, Spin off dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, con un contributo strategico che affronterà, tra le altre cose, il tema dell’importanza della formalizzazione, nel raccontare ai vari osservatori dell’impresa, sia del mondo finanziario che lungo la catena del valore, l’approccio alla sostenibilità. Emanuele Cecala, Responsabile dell'Unità Operativa Credito e Finanza presso Confartigianato Imprese e docente di “Analisi Finanziaria dell'impresa”; presso la facoltà di Ingegneria Gestionale della Sapienza, farà il punto sul perché i criteri ESG siano sempre più determinanti per le imprese, anche di piccole dimensioni, su come gli istituti di credito stiano orientando il proprio modo di osservare le imprese nei rapporti di credito, e su come la sfida della sostenibilità possa tradursi in vantaggio per le PMI. Cecala esprimerà anche il ruolo necessario di ‘ponte’ che Confartigianato è in grado di garantire in questo scenario, tra il mondo PMI e le banche, per sottolineare la necessità di rappresentare una chiara visione al mondo bancario, affinché siano chiariti e descritti efficacemente gli interessi e i bisogni delle PMI.

Augusto Bianchini, Professore Associato del Dipartimento di Ingegneria Industriale all’Università degli Studi di Bologna e Amministratore Delegato di Turtle S.r.l., ha gestito numerosi piani di transizione ambientale per aziende di molti settori industriali e di diverse dimensioni. La conoscenza acquisita dal suo team di lavoro è stata distillata in uno strumento in grado di aiutare le piccole imprese a gestire i propri dati, calcolare e rendicontare i principali indicatori di sostenibilità ed attuare un piano ingegneristico di transizione. Questo strumento, chiamato Aibilita, permetterebbe a Confartigianato di assistere rapidamente ed efficacemente i propri associati sui principali temi di sostenibilità ambientale.

Mafalda Maffettone di Rewind, società che collabora già da tempo con Confartigianato Arezzo, per servizi quali il bilancio di sostenibilità, illustrerà i vantaggi per ogni impresa, dello scattarsi una fotografia in chiave ESG, così da pianificare un percorso fatto di scelte ponderate, per arrivare naturalmente alle fasi di misurazione e rendicontazione della sostenibilità, attraverso servizi già disponibili e da scegliere sulla base delle effettive necessità, obiettivi e peculiarità di ogni impesa. Stefano Peruzzi, Coordinatore Area Credito e Finanza Agevolata, offrirà una panoramica sui servizi attivi in Confartigianato, già disponibili, e sempre più attinenti e funzionali al percorso ESG delle imprese. Non mancheranno testimonianze di valore e la parola sarà data così a imprese come Oro degli Etruschi, attraverso la partecipazione di David Ragionieri di Leo France e di Marco Cerofolini, amministratore della nota impresa Prosperine.